وزير التربية يهنّئ التلاميذ المتوَّجين ويشيد بإنجاز الجزائر في الألعاب الإفريقية للشباب بأنغولا

تقدّم وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بأسمى عبارات التهاني وأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز إلى التلاميذ الأبطال الذين شرّفوا الجزائر من خلال مشاركتهم المتميزة في الألعاب الإفريقية للشباب أقل من 17 سنة، المنظَّمة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 ديسمبر 2025 بجمهورية أنغولا.

وحسب بيان الوزارة، فقد ثمّن الوزير عالياً النتائج المشرفة التي حققها أبناؤنا التلاميذ، والتي مكّنت الجزائر من احتلال المرتبة الثانية قارياً، مباشرة بعد جمهورية جنوب إفريقيا، بمجموع 101 ميدالية، وبفارق خمس ميداليات فقط عن صاحب المركز الأول، في حصيلة تعكس المستوى الرفيع للتلاميذ المشاركين وحسن الإعداد الذي حظوا به.

كما يندرج هذا التتويج في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة الرامي إلى دعم ورعاية النخب الواعدة، وتجسيدًا للعناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لترقية الرياضة المدرسية وتشجيع التميّز في أوساط التلاميذ، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء جزائر قوية، واثقة، ومزدهرة.

وبهذه المناسبة، ثمّن الوزير عاليا كل المجهودات التي تبذلها وزارة الرياضة في دعم مستوى التنسيق مع وزارة التربية الوطنية للتكفل الأمثل بالرياضة المدرسية.