وزير التربية يوجّه رسالة إلى المترشحين لامتحان “البيام”

توجّه وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، برسالة إلى التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، عبّر من خلالها عن أصدق تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في هذا الاستحقاق الدراسي المهم.

وأكد الوزير، في رسالته، أن ثقته في قدرة المترشحين على تحقيق نتائج مشرفة تنبع من الجهود التي بذلوها طيلة السنة الدراسية، إلى جانب مثابرتهم واجتهادهم. مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي قام به الأساتذة في تأطير التلاميذ، وكذا مساهمة الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها.

كما أبرز أن هذا الامتحان يعَدُّ محطة مهمة في المسار الدراسي للتلاميذ، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق. وأن تكون نتائجهم في مستوى تطلعاتهم وتطلعات عائلاتهم.