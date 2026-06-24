وزير التربية يودّع النجباء المشاركين في رحلة علمية إلى بيلاروسيا

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء اليوم، مجموعة من التلاميذ النجباء المستفيدين من رحلة علمية إلى بيلاروسيا.

وحسب بيان للوازرة، يأتي هذا اللقاء في إطار دعم التميّز المدرسي وتشجيع الانفتاح على التجارب التعليمية الدولية.

وتضم البعثة 20 تلميذًا من مختلف ولايات الوطن، وتستمر الرحلة العلمية من 25 جوان إلى 5 جويلية 2026. ضمن برنامج تعاون وتوأمة بين المؤسسات التعليمية الجزائرية ونظيراتها البيلاروسية.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لمخرجات اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية بنظيره البيلاروسي في ديسمبر 2025. والذي خصِّص لبحث آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجال التربوي وتعزيز الشراكة في ميادين التعليم والتكوين وتبادل الخبرات.

وتهدف هذه الرحلة إلى تشجيع التبادل المعرفي بين التلاميذ، والاطلاع على التجارب التربوية الناجحة، فضلاً عن تعزيز روح التميز والابتكار لدى المشاركين، خاصة في المجالات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بالأولمبياد العلمية والأنشطة الأكاديمية.

وبالمناسبة، أكد سعداوي أن رعاية النخب المدرسية وتحفيزها تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى الاستثمار في المورد البشري، باعتباره أساس التنمية المستدامة والثروة الحقيقية للأمم.

كما أبرز أهمية هذه المبادرات في توسيع آفاق التلاميذ العلمية والثقافية وتمكينهم من الاستفادة من الخبرات الدولية.

ودعا سعداوي التلاميذ إلى تمثيل الجزائر أحسن تمثيل، والتحلي بروح المسؤولية والانضباط. والاستفادة القصوى من هذه التجربة العلمية بما ينعكس إيجابًا على مسارهم الدراسي ومستقبلهم الأكاديمي، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في هذه المهمة العلمية.