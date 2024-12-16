وزير التربية: يوم مفتوح لتسليم كشوف نقاط التلاميذ هذا الخميس

وجّه وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي تعليمات لاستكمال أعمال نهاية الفصل الأول، من خلال الحرص على احترام الآجال المرتبطة. بصب النقاط على الأرضية الرقمية للقطاع، ومواعيد مجالس الأقسام.

كما شدّد الوزير من خلال لقائه مع مديري التربية بتقنية التحاضر المرئي على ضرورة تمكين الأولياء من استلام كشوف نقاط أبنائهم خلال اليوم المفتوح لاستقبالهم. والذي سيكون يوم الخميس 19 ديسمبر 2024.

وألح الوزير في هذا الجانب على المرافقة الإيجابية للتلاميذ، والتركيز على الجانب البيداغوجي التعليمي في الملاحظات والتقييمات التي يقدّمونها للأولياء خلال هذه اللقاءات، تجسيدا للدور الطبيعي للمدرسة.