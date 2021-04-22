وزير التربية يوّضح حول تصريح “المدارس القرآنية والزوايا سبب يُشجع على التسرب المدرسي”

كشف وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أن التصريح الذي أدلى به حول المدارس القرآنية والزوايا والتسرب المدرسي تم تأويله.

وحسب بيان للوزارة، فقد تداولت بعض صفحات التواصل الإجتماعي والصحف الإلكترونية إجابة وزير التربية على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول التسرب المدرسي.

وأضاف البيان، أن الإجابة تضمنت أساسا إحصائيات ومعطيات حول نسب التسرب المدرسي.

وجاء في الرد حول مفهوم التسرب المدرسي في النظام التعليمي من الناحية التقنية، تخلي التلاميذ وتركهم لمقاعد الدراسة قبل بلوغهم سن 16 باعتبار التعليم إلزامي إلى غاية هذا السن.

وأوضح البيان، أن الوزير لم يقصد بتاتا بأن الإلتحاق بالمدارس القرآنية والزوايا يعد سببا يشجع على التسرب المدرسي كما تم تأويله.

كما لم ينقص دور المدارس القرآنية والزوايا أو المستوى التعليمي للتلاميذ الذين فضلوا الإلتحاق بها.

وأضاف الوزير، أن المدارس القرآنية والزوايا لطالما ساهمت في إستيعاب عدد لا يستهان به من المتعلمين.

وكذلك القيام بدور فعال في التحفيز على الدراسة والتربية والتنشئة الإجتماعية إلى جانب المؤسسات التعليمية باعتبارها أحد روافدها الأساسية.

من جهته ثمن الوزير دور المدارس القرآنية والزوايا في الماضي والحاضر في المساهمة في تربية النشئ.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى مع وزارة الشؤون الدينية إلى إيجاد الآليات التي تسمح لطلبة المدارس القرآنية والزوايا بمواصلة مسارهم العلمي بما يمكنهم من إجتياز الإمتحانات المدرسية الوطنية.