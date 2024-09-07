وزير التربية يُؤدي واجبه الإنتخابي

أدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد صبيحة اليوم السبت، واجبه الإنتخابي.

وأدلى الوزير بصوته الإنتخابي بإبتدائية الغزالي في المرادية بالعاصمة. تحسبا لاختيار رئيس الجمهورية.

وافتتحت هذا السبت على الساعة الثامنة صباحا مكاتب الإقتراع على مستوى كافة التراب الوطني أمام الناخبين. حيث يدلي أزيد من 24 مليون جزائري بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية لعهدة تمتد لخمس سنوات.

ويتنافس في هذا الإستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش. المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وبلغت الهيئة الناخبة 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل الوطن. موزعين على 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 بالمائة.

ويبلغ عدد مكاتب التصويت المسخرة لهذا الموعد الإنتخابي قرابة 63 ألف مكتبا. بينما يصل عدد المؤطرين إلى نحو 500 ألف مؤطر.