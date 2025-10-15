وزير التربية يُؤكد على تأطير فعّال لتلاميذ الصحراء الغربية بالمؤسسات التربوية

أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، على أهمية ضمان تأطير فعال لتلاميذ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية داخل المؤسسات التربوية.

وخلال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين. شدّد الوزير على ضرورة تعيين هيئة تأطير من مديرية التربية لكل مؤسسة تضم هؤلاء التلاميذ. لضمان متابعة شاملة للأنشطة الداخلية والمسائية. مع احترام الاتفاقات الرسمية المبرمة من الدولة الجزائرية تجاههم.

أما بخصوص مخطط التسيير للموارد البشرية، فقد شدّد الوزير على ضرورة إستكمال التأشير على المخططات وإرسال الملفات لدى المديريات في الأجل المحدد. لضمان الإنطلاق الفعلي في التطبيق، مع متابعة دقيقة من قبل المسؤولين لضمان تنفيذ جميع التوجيهات بفعالية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور