وزير التربية يُؤكد: لا وجود لمشكل النقل المدرسي

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن مشكل النقل المدرسي لم يعد مطروحا في جميع مناطق الوطن.

وأوضح الوزير، في إجابته على أسئلة الصحفيين على هامش زيارة عمل قام بها اليوم الإثنين إلى مستغانم، أن مشكل النقل المدرسي ونقص الحافلات لم يعد مطروحا، لأن الدولة وضعت حلا نهائيا لهذا الإشكال.

حيث قامت المصالح المعنية، بتوفير حافلات، النقل المدرسي، واستئجار أخرى بعدد يكفي الحاجة. بالإضافة إلى الإيعاز بترشيد مسارات النقل.

كما صدرت تعليمات سيادية بمنع استعمال وسائل النقل المدرسي لغير النقل المدرسي.