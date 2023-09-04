وزير التربية يُرافق الأساتذة مع عودتهم للعمل

قام وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى كل من المدرسة الابتدائية “عبد الله حواسين” بالقبة والمدرسة الابتدائية “خميستي محمد” بحسين داي بالعاصمة.

وحضر الوزير، عودة الأساتذة للعمل وإمضائهم لمحاضر الاستئناف، وكذلك التحاق الأساتذة الجدد المعيّنين لتدريس مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية. والذين سيستفيدون من تكوين تهييئي في الفترة الممتدة من 07 إلى 18 سبتمبر 2023.

كما عاين الوزير مرافق هاتين المؤسستين بما في ذلك الفضاءات المخصصّة لممارسة التربية البدنية والرياضية. وتأكد من توفر الكتب المدرسية بما في ذلك كتاب اللغة الانجليزية للسنة الرابعة من مرحلة التعليم الابتدائي.

وكان للوزير حديث مع الأساتذة حول مختلف التحسينات الجديدة المدرجة لهذا الدخول المدرسي. خاصة في مجال الرقمنة، التي تضمن النزاهة والشفافية والدقة والسرعة في معالجة المعلومات.

بالإضافة إلى توظيف أساتذة المدرسة الابتدائية بصفة متعاقدين في اللغة الإنجليزية والتربية البدنية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

ورقمنة الحركة التنقلية للأساتذة. حيث مكّنت من تلبية رغبات ما يزيد عن 93% من المشاركين.

وأكد الوزير، أن وزارة التربية الوطنية تسعى من خلال كل هذه الإجراءات إلى ضمان الراحة المهنية لمستخدمي القطاع. بما يساهم في ضمان الاستقرار ومنه تحقيق أفضل النتائج.

كما أشار الوزير إلى المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها المعالجة الرقمية لملفات الأساتذة الذين طلبوا التنقل إلى ولايات أخرى.

مذكرا الأساتذة المعنيين بهذه العملية بوجوب مراجعة المعلومات الخاصة بهم على الأرضية الرقمية عبر حساباتهم في الفترة الممتدة من 5 إلى 7 سبتمبر منتصف النهار. وتأكيد مشاركتهم بإيداع وثيقة الالتزام على مستوى مديريات التربية في الآجال المحدّدة.