وزير التربية يُسدي تعليمات هامة بخصوص الدخول المدرسي

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على ضرورة العمل بمدونة الأدوات المدرسية من أجل تخفيف المحفظة على التلاميذ.

وعشية استئناف موظفي الأسلاك الإدارية للعمل، ترأّس وزير التربية مساء أمس الثلاثاء، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية. خصّصت لمتابعة مدى تنفيذ العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي وفق الرزنامة والآجال المحددة في مخرجات الندوة الوطنية المنعقدة بولاية مستغانم بتاريخ 08 أوت الجاري.

كما حثّ وزير التربية مدراء القطاع على مواصلة التجنّد والحرص الشّديد والمتابعة الشخصية والدقيقة لملفات الدخول المدرسي 2024-2025. بإنجاز وإتمام كافة العمليات المسجلة في آجالها وفق الرزنامة الزمنية المحدّدة التي تضمنها مخطط الإجراءات العملياتية.

وبخصوص مدوّنة الأدوات المدرسية التي تمّ نشرها، أكّد الوزير على ضرورة العمل بها كونها تدخل ضمن الإجراءات المعتمدة لتخفيف وزن المحفظة بالنسبة للتعليم الابتدائي من جهة. وتراعي مستلزمات تطبيق البرامج التعليمية الخاصة بكل مستوى تعليمي.

وزير التربية يسدي تعليمات صارمة

وفي إطار التحضير الجيد للدخول المدرسي، أسدى الوزير تعليمات بالتحيين الآني للمعلومات على الأرضية الرقمية لقطاع التربية. وضبط التأطير التربوي للمراحل التعليمية الثلاث وحجز المعطيات المتعلقة به على الأرضية الرقمية قبل 29 أوت 2024. وكذا متابعة عملية بيع الكتب المدرسية في المؤسسات التعليمية ونقاط البيع والمكتبات المعتمدة والمعارض في مختلف مناطق الولاية. واستعمال كافة الوسائل المتاحة لإعلام الأولياء بعناوين وأماكن تواجدها والفترات الزمنية المحدّدة لهذه العملية.

كما أمر وزير التربية بضرورة الإنتهاء من عملية توزيع الألواح الإلكترونية على المدارس المعنية قبل 15 سبتمبر 2024. والحرص على تنظيف وتطهير المؤسسات التعليمية والسهر على تطبيق البرتوكول الخاص بالنظافة. وإعداد وضعية دقيقة للهياكل المدرسية التي ستستلم في الدخول المدرسي، فور الانتهاء من جلسات اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التعليمية. بالإضافة كذلك إلى عقد لقاءات مع رؤساء المؤسسات التعليمية.

وشدّد وزير التربية على تنظيم عملية استقبال المواطنين طيلة أيام الأسبوع. للتكفّل بالانشغالات المطروحة وفق ما تمليه التنظيمات سارية المفعول. وتكثيف الزيارات التفتيشية للمؤسسات التعليمية العمومية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة. للوقوف على مدى تنفيذ جميع التدابير المرتبطة بالدخول المدرسي.