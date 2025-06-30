‎وزير التربية يُشارك في حفل تكريم المتوّجين في مجال التمهين

شارك وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الاثنين، في فعاليات حفل توزيع الجوائز التشجيعية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان في العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، خصّص هذا الحفل لتكريم نخبة من المتربصين المتفوقين، والمؤطرين الأكفاء، والمؤسسات الاقتصادية الشريكة. عرفانًا بمساهمتهم في إنجاح مسار التمهين الذي يعدّ رافعة أساسية لربط التكوين بسوق العمل، وتحسين قابلية تشغيل الشباب.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التقارب بين مؤسسات التكوين والبيئة الاقتصادية. من خلال نموذج التمهين الذي أصبح يشمل أكثر من 40% من مجموع المتكونين. ويعَدُّ أحد أهم مسالك الإدماج المهني المستدام.

وتجسّدت مشاركة وزير التربية الوطنية في هذا الحفل التكريمي دعمًا للتكامل المؤسساتي بين مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين. وتثمينًا للتقاطع بين مسارات التعليم والتكوين، لا سيما في مجالات التوجيه، والمرافقة. وبناء مسارات مهنية منسجمة مع احتياجات الاقتصاد الوطني.