وزير التربية يُشيد بالتنظيم المحكم لإمتحان البيام

شكر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الأساتذة، وكل من ساهم في إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط، اليوم الإثنين، في هذه الظروف الجيدة.

كما شكر الوزير، خلال إشرافه على إنطلاق إمتحانات الفترة المسائية من ولاية سعيدة، الأساتذة، على تأدية رسالتهم. مشيرا إلى أن مهامهم لا تزال مستمرة للحراسة والتصحيح ثم إعلان النتائج.

وأكد الوزير، أن ظروف إجراء الإمتحان جيدة في ولاية سعيدة قائلا: “رأينا التنظيم المحكم والجيد والتأطير الصحي والأمني والإطعام. وكل مستلزمات السير الحسن للمراكز”.

وعبر الوزير، عن أمنيته في أن تكون النتائج في مستوى هذا التنظيم والإمكانيات التي تبذلها الدول للناشئة.