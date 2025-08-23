وزير التربية يُعاين مشاريع قطاعه في العاصمة

أشرف صباح اليوم السبت، وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، رفقة والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، على زيارة ميدانية لمعاينة مشاريع القطاع بإقليم ولاية الجزائر.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، استهل الوزير زيارته ببلدية المعالمة، أين قام بمعاينة عدد من المؤسسات التربوية والمجمعات المدرسية بحي المجاهد الراحل عثمان بلوزداد بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

حيث وقف على نوعية الأشغال المنجزة بمشروع إنجاز متوسطة بموقع 03 من ذات الحي بقدرة استيعاب 720 تلميذا. متوزعين على 24 قسما بيداغوجيا، إضافة إلى المخابر العلمية، 04 سكنات وظيفية. وقاعات ومرافقة تعليمية ورياضية أخرى.

كما عاين الوفد الرسمي، مشروع إنجاز ثانوية بالموقع 04، والتي يتم إنجازها على مساحة إجمالية 10146 متر مربع.

وعاين مشروعين لإنجاز مجمعين مدرسيين بالموقع 02 من حي عثمان بلوزداد. حيث يتضمن كل مجمع مدرسي على 12 قسم بيداغوجي بسعة استيعاب لـ 480 تلميذا، وتتضمن أيضا 03 مكاتب، 03 سكنات وظيفية، قاعة الإعلام الآلي، المطعم المدرسي، موصولة بكل الشبكات (الكهرباء والغاز، الماء وقنوات الصرف الصحي).

وتم الانتهاء من كل الأشغال وستدخل حيز الخدمة خلال الدخول المدرسي القادم.