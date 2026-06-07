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وزير التربية يُعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا

بقلم عايدة.ع
وزير التربية يُعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا
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أشرف وزير التربية الوطنية، اليوم الأحد، من ثانوية “العقيد عميروش” بولاية تيزي وزو، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026.

وتشهد امتحانات شهادة البكالوريا مشاركة أكثر من 876 ألف مترشح موزعين على 2973 مركز إجراء عبر الوطن. تحت إشراف 227.278 مؤطراً.

أزيد من 876 ألف مترشح يجتازون اليوم امتحان شهادة البكالوريا

أزيد من 876 ألف مترشح يجتازون اليوم امتحان شهادة البكالوريا

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