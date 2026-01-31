وزير التربية يُقرر تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج

قرر وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية إلى غاية إلغائه في إطار تعديل القانون الأساسي.

وحسب بيان لوزارة التربية، جاء هذا خلال إشراف وزير التربية الوطنية، اليوم بمقر الوزارة بالمرادية - الجزائر العاصمة. على اجتماع مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم الأساتذة). وذلك في إطار مواصلة مسار التشاور والحوار حول تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك. الخاصة بالتربية الوطنية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه خلال كلمته في هذا اللقاء، وبناءً على المعطيات الدقيقة التي استقتها وزارة التربية الوطنية. من الميدان، ومن خلال المتابعة المباشرة لظروف تنفيذ برنامج التكوين عبر مختلف مديريات التربية. قرر وزير التربية الوطنية تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية. إلى غاية إلغائه في إطار تعديل القانون الأساسي.

كما أشارت أن هذا القرار يأتي تكريسا لمبدأ الإدماج المباشر، هذا وأكد الوزير أن هذا الإجراء سيشمل أيضا الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع (04) سنوات وذلك ضمانًا للاستقرار والانسجام داخل الأسرة التربوية، وانسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية.

وبالمناسبة، أكد سعداوي الشروع فورًا في جلسات العمل الخاصة بتعديل القانون الأساسي، بما يضمن تجسيد هذا التوجه وإدراجه ضمن أحكامه، وتمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة من هذا الإجراء في أقرب الآجال.

