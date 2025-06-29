وزير التربية يُكرّم وزراء وممثلي الهيئات الذّين ساهموا في إنجاح الامتحانات

استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة يوم السبت، بمقر الوزارة بالمرادية الجزائر العاصمة، وزراء القطاعات، وممثلي الهيئات والأجهزة الوطنية التي ساهمت في إنجاح الامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2025.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، قام الوزير بتكريمهم وأشاد بدورهم المحوري في مرافقة القطاع. معبرا عن خالص شكره وعميق عرفانه للمجهودات المبذولة من طرف الجهات التي يشرفون عليها. والأداء الفعال والتنسيق المحكم مع مصالح وزارة التربية الوطنية، على المستوى المركزي و المحلي. الذي مكن من ضمان حسن سير الامتحانات وتوفير أجواء سادها الهدوء والانضباط.

كما أكد سعداوي على أن النجاح الباهر الذي تحقق في تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2025. كان ثمرة التناغم المؤسساتي والتجند الجماعي الدائم لخدمة المدرسة الجزائرية.

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