وزير التربية يُنصِّب المجلس العلمي للبحث في التربية

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، صبيحة اليوم، الثلاثاء بمقر المعهد الوطني للبحث في التربية بالعاشور، على تنصيب المجلس العلمي للبحث في التربية. إستكمالا لإشرافه على عملية تنصيب الأساتذة الباحثين بالمعهد رسميا بتاريخ 22 ماي 2021.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير على العناية التي يوليها للبحث في قطاع التربية والذي ينتظر منه الكثير في زمن العصرنة وثورة تكنولوجيات الاعلام والاتصال واقتصاد المعرفة. كون التربية من مجالات البحث العلمي الواسعة والهامة. ومجال خصب للباحثين بتعدد تخصصاتهم واهتماماتهم الفكرية. مشيرا إلى أن تنصيب المجلس العلمي هو رمزية قوية لانطلاق عجلة البحث والمضي قُدما ودون تأخير في مسار البحث العلمي. والذي سيقدّم قيمة مضافة لا يستهان بها في مساعي الوزارة لتجويد أداء النظام التربوي الجزائري.

وأكد الوزير، أن الوزارة بأمس الحاجة للاستعانة بنتائج البحث التربوي في صياغة المقاربات التربوية الجديدة في المدرسة الجزائرية. من أجل الوصول إلى تحقيق الفعالية والجودة. مضيفا أن أعضاء هذا المجلس يتسمون بالكفاءة العالية في تخصصاتهم. ما سيقدم دون أدنى شك قيمة مضافة ومساهمة كبيرة في الإرتقاء بأداء المعهد الذي يعوّل عليه الكثير لتحقيق العمليات المسطرة في إطار الرؤية الاستشرافية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للوصول إلى مدرسة الجودة. مضيفا أنه سيتابع ما سيقدمه الباحثون في المعهد من الإسهامات. التي من شأنها أن تعطي دفعا جديدا سيرفع لا محالة من مستوى المدرسة الجزائرية.