وزير التربية يُهنئ التلاميذ الفائزين في أولمبياد الذكاء الاصطناعي

تقدم وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، بأحر التهاني وأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز إلى التلاميذ الذين مثلوا بلادنا في الأولمبياد الإفريقي للذكاء الاصطناعي 2026 التي احتضنتها الجمهورية التونسية يومي 11 و 12 أفريل 2026.

وعرفت هذه الأولمبياد، مشاركة واسعة بلغت 32 فريقا من مختلف الدول الإفريقية.

وحقق الفريق الجزائري، إنجازا متميزا بحصولهم على 4 ميداليات منها ميداليتان ذهبيتان، وميداليتان فضيتان.

وأشاد الوزير بالأداء المتميز للفريق الوطني، حيث حقق التلميذ بوعبد الله رستم محمد كمال الميدالية الذهبية والمرتبة الأولى إفريقيا. والتلميذ خليفي محمد علاء الدين المتحصل على الميدالية الذهبية والمرتبة الثانية.

والتلميذة نسرين معزوز التي نالت المرتبة الرابعة والمتحصلة على ميدالية فضية، والتلميذ بوريشة صوفيان الذي توج بميدالية فضية كذلك.

ويعد هذا التتويج دليلا على حيوية المنظومة التربوية وقدرتها على إعداد نخبة علمية واعدة. قادرة على تمثيل الجزائر بجدارة ورفع رايتها في المحافل القارية والدولية.