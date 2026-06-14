وزير التربية يُهنئ المتفوقات الثلاث في شهادة التعليم المتوسط

أجرى وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الأحد، اتصالات هاتفية بالمترشحات المتحصلات على المراتب الثلاث الأولى وطنيا، بمناسبة صدور نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2026.

وحسب بيان للوزارة، قدم سعداوي، للمترشحات، تهانيه الخالصة بمناسبة النتائج المتميزة التي حقّقنها.

وقد تصدّرت قائمة الناجحين وطنيا التلميذة قية إخلاص، من متوسطة العلامة خليفة بن حسن بولاية الوادي، بمعدل 19.80، والتي تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا.

بينما عادت المرتبة الثانية وطنيا، للتلميذة مزردي رنا، من متوسطة بجاوي العربي بولاية بسكرة، بمعدل 19.65.

وحصلت على المرتبة الثالثة وطنيا، التلميذة بوبيدي بسملة، من متوسطة محمد بن بولعيد بولاية باتنة، بمعدل 19.60.

وقد عبّر الوزير عن اعتزازه بما حققته المتفوقات من نتائج مشرّفة، مؤكدا أن هذا التميز ثمرةٌ للجد والاجتهاد، وللظروف الجيدة التي وفّرتها الأسرة والمدرسة.

كما شجّعهن على مواصلة مسار التميز والتفوق، والانخراط في مختلف المنافسات الوطنية والدولية التي تنظمها الوزارة. بما يتيح لهن تمثيل الجزائر في المحافل العلمية الدولية مستقبلا.

كما وجّه الوزير تحياته وتهانيه إلى أولياء التلميذات وأسرهن، مثمّنا دورهم في مرافقة بناتهم ورعايتهن ودعمهن. إلى غاية تحقيق هذا التفوق المتميز، ومتمنيا للجميع دوام النجاح والتوفيق.