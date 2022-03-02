وزير التربية: ‫”رفع قيمة الوجبة الغذائية بـ 44 من المئة خلال السنة الدراسة المقبلة‫”

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بأن الدولة أقرّت الرفع من كلفة الوجبة الغذائية بـنسبة 44 من المئة خلال السنة الدراسية 2022 – 2023.

وقال الوزير لدى مشاركته في ‫”الندوة الإفريقية حول التغذية‫”، إن المطعم المدرسي مكمل للفعل التربوي، يرمي إلى تمكين جميع الأطفال من الالتحاق بمقاعد الدراسة وتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض، فضلا عن تنمية قدرات التلاميذ البدنية والعقلية والعلمية، وتلقينهم مبادئ التغذية السليمة بغية تحسين المردود التربوي.

كما كشف الوزير بأن عدد المستفيدين سنويا من المطاعم المدرسية يقدر بـ 100 ألف تلميذ، مشيرا في هذا السياق، إلى أن عدد المطاعم المدرسية عرف تطورا بنسبة 36 من المئة، كما سجل ارتفاع ملحوظ في عدد التلاميذ المستفيدين بنسبة 66 من المئة.

وزير التربية: الجزائر تسعى إلى توفير الإطعام لكل تلاميذ الطور الابتدائي‫

وقال الوزير إن ‫”الجزائر تسعى إلى توفير الإطعام لكل تلاميذ الطور الابتدائي‫”، وبالمناسبة، قدم الوزير مداخلة ركز من خلالها على الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية بخصوص ترقية التغذية المدرسية، والتي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عناية بالغة، حيث سطرت الدولة سياسة طموحة من أجل تعميم الاستفادة من التغذية المدرسية، ترتكز أساسا على بعث برنامج ضخم لبناء مطاعم جديدة وتخصيص برامج لترميم المطاعم وتحويل الفضاءات غير المستغلة إلى مطاعم مدرسية بعد تأهيلها، والعمل على رفع عدد المستفيدين.

كما نوّه الوزير بالسياسة الرشيدة التي انتهجها رئيس الجمهورية في مجال استمرار الجهود للنهوض بالتغذية المدرسية، وتطبيقا لبرنامجه بشأن تحسين الوجبة الغذائية، كما يهدف إلى تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاجتماعية.

وفي الختام، جدّد الوزير التزام الجزائر بمساهمتها ودعمها لمساعي الاتحاد الإفريقي في ترقية التغذية المدرسية بإفريقيا ودعمها لكل الآليات التي من شأنها تطوير التغذية المدرسية القائمة على المنتوجات المحلية، من أجل تنمية مستدامة في القارة الإفريقية.

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