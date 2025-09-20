وزير التربية: 1 مليون و28 ألف تلميذ جديد هذه السنة .. وهذا جديد ملف المتعاقدين 

كشف وزير التربية محمد صغير سعداوي عشية الدخول المدرسي استقبال كل سنة ما يقارب 1 مليون تلميذ جديد في الطور الابتدائي.

ولقاء خاص مع التلفزيون الجزائري بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2025/2026 قال سعداوي أنه “وحسب تقديراتنا سنستقبل هذه السنة 1 مليون و28 ألف تلميذ جديد”.

وبخصوص الدخول المدرسي قال سعداوي أن التحضيرات بدأت شهر جانفي بورشات عملية وميدانية مع مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني.

وأضاف سعداوي ان “مجتمعنا يريد أن تكون المدرسة المحرك والفاعل الرئيسي الأساسي في العملية التربوية مع دور تكاملي تلعبه معنا بعض القطاعات الأخرى “.

وفي السياق ذاته تابع سعداوي” نحن أمام مرحلة حاسمة يجب أن تلعب فيها المدرسة والتربية الدور الأكبر في هذه المسيرة”.مؤكدا أن ثقة رئيس الجمهورية تراهن على قطاع التربية الوطنية في أن يتكفل بهذه الأجيال بشكل أفضل.

أما بالنسبة لملف التوظيف قال سعداوي لقد ” ضبطنا ما يحتاجه القطاع من مناصب توظيف بالنسبة للأساتذة والقطاع يرتكز في عمليات التوظيف على منتوج التكوين”.

ونستعين دائما بالتوظيف الخارجي لتغطية احتياجات التكوين من خلال خريجي الجامعات والكليات المتخصصة فيما يحتاجه القطاع من تخصصات. يضيف الوزير.

وعن ملف المتعاقدين قال سعداوي: “أنهينا عمليات التعاقد بإدماج كبير قرره رئيس الجمهورية دعما للقطاع واستقراره “.

وأضاف بهذا الخصوص أن رئيس الجمهورية قرر إدماج 82.410 من الأساتذة المتعاقدين في مناصب دائمة .

وأكد سعداوي “فخر لنا أن يتعزز القطاع بإطارات وكفاءات دعمته وما زالت تدعمه وهي عملية مهمة لضبط القطاع من حيث الكفاءات والأساتذة والإداريين”. و”نسير لبرمجة مسابقات في المستقبل وكنا أعلنا عن ضبط هذه المسأل”.