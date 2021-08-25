وزير التربية: 16 ألف شخص من موظفي القطاع تلقوا اللقاح خلال اليوم الأول

قام وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقّد بالعاصمة، رفقة والي الولاية. أين كشف بأنه قد تم تلقيح 16 ألف شخص خلال اليوم الأول من حملة التلقيح التي تم إطلاقها في قطاعه .

وفي تقييمه لعملية تلقيح موظفي القطاع على مستوى وحدات الكشف والمتابعة المتواجدة على مستوى المؤسسات التربوية والمقدرة بـ 1433 وحدة و41 مركزا لطب العمل و16 مركزا طبيا اجتماعيا والتي انطلقت منذ 22 أوت، صرح الوزير أن هذه العملية تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة في إطار تعليمات رئيس الجمهورية الذي يعطي الأولوية الأولى والأهمية القصوى لسلامة وصحة الجزائريات والجزائريين.

مشيدا بالمناسبة بكل من يساعد في إنجاح هذه الحملة من وزارة الصحة والشركاء الاجتماعيين الذين كان لهم دور كبير في تحسيس وإعلام مستخدمي القطاع بأهمية التلقيح.

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