وزير التربية: 190 ساعة تكوينية للأساتذة المدمجين

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن تكوين الأساتذة المدمجين أمر ضروري. كما أن مدة التكوين تصل على الأقل إلى 190 ساعة في السنة.

وأضاف الوزير لدى زيارته التفقدية لولاية باتنة، أن الأساتذة المدمجين خضعوا لتكوين قبل وأثناء الدخول المدرسي وفي العطل المدرسية. مشيرا إلى أن وزارة التربية تراهن على التكوين للحصول إلى الأهداف المرجوة المتمثلة في جودة نوعية وفعالية التعليم المرتبطة أساسا بجودة التكوين.

كما قال الوزير، أن عملية تكوين الأساتذة غير المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة لم يدرسو في الجامعة أبجديات التعليم في المؤسسات التربوية. عكس أقرانهم المتخرجين من المدارس العليا الذين درسوا العديد من المقاييس. على غرار “علم النفس التربوي” ،”البيداغوجيا” و”تسيير القسم”. وهذا ما يدفعنا في كل مرة لمنح الأولوية للتوظيف لخريجي المدارس العليا يضيف الوزير .