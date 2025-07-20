وزير التربية: 367122 ناجح في شهادة البكالوريا

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، أن عدد الناجحين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2025 بمعدل 10 فما فوق قدر بـ 367122 ناجحا.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها لعرض النتائج العامة لبكالوريا دورة 2025، أنه يعتبر ناجحا في امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2025 كل مترشح تحصل على معدل يساوي أو يفوق عشرة من عشرين.

كما أشار سعداوي أنه من مجموع الناجحين تحصل 1754 ناجح على تقدير ممتاز أي بمعدل 18 فما فوق. و 42421 بتقدير جيد، و73910 بتقدير قريب من الجيد.

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