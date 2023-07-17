وزير التربية: 50.63 بالمائة نسبة النجاح في البكالوريا

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا هذه السنة بلغت 50.63 بالمائة.

وأشار وزير التربية خلال ندوة صحفية، قبيل الإعلان عن نتائج البكالوريا، أن عدد المترشحين الناجحين هو 260948 تلميذ. ونسبة النجاح الوطنية بلغت 50.63 بالمائة. وهي نسبة حسنة ومعقولة بالنظر للأضرار التي خلفتها جائحة كورونا.

وأوضح الوزير، أن عدد الناجحين بتقدير ممتاز بمعدل يساوي أو يفوق 18 من 20 بلغ 1415 تلميذ، والناجحين بتقدير جيد جيد بلغ 16671.

أما بالنسبة لنسبة النجاح حسب الشعب، فبلغت النسبة في شعبة آداب وفلسفة 33.50 بالمائة. ولغات أجنبية بـ 53.20 بالمائة. التسيير والاقتصاد 34.39 بالمائة. العلوم التجريبية 60.85 بالمائة. والرياضيات أعلى نسبة 79.22 بالمائة. وتقني رياضي هندسة ميكانيكية 58.43 بالمائة. هندسة كهربائية 60.23 بالمائة. وهو مايعطي نسبة نجاح 50.63 بالمائة.