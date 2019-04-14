وزير التربية: 765 ألف موظف لتأطير أكثر من مليونين مترشح للإمتحانات النهائية

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم تسخير 735 ألف موظفا لتأطير مليونين و118 ألف مترشح في الإمتحانات النهائية.

وأضاف الوزير خلال إجتماعه مع مدراء التربية اليوم الأحد، أن هذه المرحلة تقيّم الجهود التي بذلها التلاميذ والمدرسون.

مشيرا إلى أن عدد المسجلين في امتحان شهادة البكالوريا بلغ قرابة 674 ألف و831 مترشحا، ونسبة الإناث بلغت 54 بالمائة.

أما عدد المسجلين في شهادة التعليم المتوسط بلغ 631 ألف و395 مترشحا، وتمثل الإناث نسبة 52 بالمائة.

في حين بلغ عدد المسجلين في امتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي 812 ألف و655 مترشحا، تمثل الإناث نسبة 48 بالمائة.

وكشف بلعابد في ذات السياق، أنه تم تسخير 18 ألف و811 مركز لإجرء.

مفيدا بأن الإمتحانات المدرسية الوطنية ستمتد من 29 ماي إلى 20 جوان على النحو التالي:

نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي ستجرى يوم الأربعاء 29 ماي 2019 خلال شهر رمضان.

أما شهادة التعليم المتوسط فستجرى من الأحد 09 جوان إلى الثلاثاء 11 جوان، والبكالوريا من الأحد 16 جوان إلى الخميس 20 جوان.