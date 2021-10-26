وزير التربية: سلسلة من اللقاءات الثنائية مع 26 نقابة بداية من اليوم

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم الشروع بداية من اليوم الثلاثاء عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء الإجتماعيين. من أجل التكفل بمهني القطاع وحلحلة مشاكلهم التي تؤرق مسارهم المهني والإجتماعي.

وأضاف الوزير خلال كلمة له على هامش اللقاءات الثنائية مع النقابات لمناقشة القانون الأساسي للقطاع. أنه سيتم التطرق للنقطة الخاصة بالقانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية. تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي قضى بوجوب إعادة النظر في القانون الخاص والذهاب إلى ما يضمن الاستقرار المهني لموظفي القطاع.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تطبيق الأمر بحضور النقابات. حيث سيتم اليوم الشروع في سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الإجتماعين المعتمدين لدى القطاع. وعددهم 26 تنظيم نقابي. مشيرا إلى أن هذه اللقاءات ستدوم شهرا كاملا من أجل حلحلة الإشكالات والاستجابة لمتطلبات الشركاء بما يكفل التكفل بمهني القطاع.

وأشار في ذات السياق، أن الرئيس قرر اعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية وإعادة الضريبة على الدخل. مضيفا أن لها تداعيات ملموسة وايجابية. تهدف الى استقرار القطاع. وتقوية الثقة مع الشريك الإجتماعي. مشيرا إلى أنها ستكون مبنية على الصدق والشفافية وتدليل الصعاب سويا.

وحسب المسؤول الأول عن القطاع، أنه سيتم الإصغاء خلال هذه اللقاءات الثنائية. إلى مايطرحه الشريك. وبعض القضايا التي تهم القطاع والحياة المهنية للموظفين. مضيفا أنه لن يتم الإكتفاء بالاصغاء فقط بل نستشيرهم في بعض الأمور التي تخص القطاع.

من جهته أفاد وزير التربية أن مصالحه الان في محطة للرد على إنشغالات الشريك الاجتماعي. مضيفا أن القانون الأساسي الخاص لموظفي القطاع سيتم تجهيزه في غضون أربعة أشهر.

طالع أيضا