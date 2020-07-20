وزير التعليم العالي: إحداث أقطاب تكنولوجية بات أمرا ضروريا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إن إحداث أقطاب تكنولوجية بات أمرا ضروريا.

وأورد الوزير: “إن إحداث أقطاب تكنولوجية بات أمرا ضروريا، عادة ما يرتكز على ديناميكية للابتكار، ويسمح لأعداد متزايدة من الفاعلين بالنفاذ إلى تكنوجيات جديدة والتحكم فيها”.

وأوضح بن زيان، إن هذه الاقطاب التكنولوجية ستشكل فضاءات ملائمة لطلبة الدكتوراه، من أجل الدراسات الميدانية.

مضيفا أن إبرام اتفاقية بينية مع القطاعات والمؤسسات ذات صلة، ستسمح بالحصول على عدة علملية ملموسة، باعتماد الإمكانيات لضمان الديمومة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الهدف من تثمين سياسة البحث العلمي، سيمكن من الحفاظ على مناصب الشغل الحالية وتوفير مناصب شغل جديدة.

وأكد الوزير، أن القطاع مستعد للتكفل بكل الانشغالات المرفوعة إليه، من مختلف الهيئات.