وزير التعليم العالي: إرتفاع نسبة نجاح الطلبة أولويتنا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن ارتفاع نسبة نجاح الطلبة، أولية بالنسبة لقطاعه.

وأورد الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على إنطلاق السنة الجامعية 2022/2023، أن قطاعه يواصل مسار الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية.

وشكر بداري، الشركاء الإجتماعيين، من ممثلي الأساتذة والعمال والطلبة، على دورهم في استقرار المؤسسة الجامعية.

مؤكدا أن القطاع سيواصل العمل للوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمخرجات برنامج رئيس الجمهورية.

وشدد الوزير، على أن الجامعة ستصبح قاطرة للتحول الاقتصادي، ومنفتحة على الجامعات العالمية والتي تعرف تحولات عميقة وسريعة.

وكشف المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي، عن تنظيم ورشات عمل مفتوحة لجميع الشركاء، لإعطاء ديناميكية جديدة للجامعة. وهو ما يهدف لتصبح الجامعة خالقة للثورة من خلال خلق مناصب شغل.

كما تحدث الوزير، على ضرورة إعطاء أولية لتعليم العلوم الانسانية والاجتماعية، والتي سيكون لها دور هام في ايصال احتياجات المجتمع.

وشدد الوزير، على ضرورة انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي. واشراك الأساتذة الباحثين والطلبة وحاملي المشاريع في المؤسسات لإثراء الإقتصاد.

كما تطرق الوزير، إلى مراجعة قاطرة التكوينات، وتوجيهها نحو مهن المستقبل كالذكاء الاصطناعي والطب والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية وعلم الروباتات والتنمية البشرية والانتقال الطاقوي.

أكد بداري أن هذا الدخول الجامعي يؤسس لولوج منظومة التكوين العالي المفضي إلى عالم النوعية والجودة. مشيرا إلى أن هدف قطاعه تحسين جودة التعليم والتكوين وتطوير البحث العلمي وترقية الابداع والابتكار.

وكشف الوزير، على تبني الجامعة تقنيات جديدة في الرقمنة وولوج عالم الذكاء الاصطناعي، والرفع من جودة الحوكمة الجامعية والبحثية.

وحول نظام التعليم عن بعد، قال الوزير أن للأساتذة الحرية في تكوين أو تعلم الوحدات الإستكشافية عن بعد. أما الوحدات الرئيسية فستكون حضوريا، مع مراعاة ظروف كل مؤسسة.