وزير التعليم العالي: إستحداث مِنح للطلبة الممتازين والرياضيين ورفع منحة طلبة الطب

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، أنه سيتم إتخاذ مجموعة من الإجراءات التي لا تزال محل دراسة من أجل النهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى المصاف الدولي.

مضيفا خلال نزوله ضيفا على فروم الإذاعة، أنه يمكن إستحداث منح للطلبة الممتازين ومنح خاصة للطلبة الرياضيين.

وهو ما يتم التعامل به دوليا بحسبه كما سيتم اقتراح رفع المنح الموجهة للطلبة الذين يدرسون في بعض الفروع التي تحتاج إلى تحركات وتنقلات سيما تخصص الطب.

مشيرا إلى أن الوزارة تفكر في اعتماد نمط جديد لتوزيع الأساتذة الباحثين على الخارطة البيداغوجية للجامعات.

من خلال فكرة الإنتقال بين المؤسسات الجامعة على فترات وهي التنقلات التي يمكن أن تضفي الجديد لمسار الطلبة والمؤطرين معا.

كما سيتم اعتماد كتب نموذجية في كل تخصص من أجل إضفاء مرجعية لكل فرع.

وعن مدى تأثر النقل الجامعي بحبس صاحب المؤسسة المتعاقدة مع الوزارة قال الوزير ان الدولة لن تتخلى على عمال نقل الطلبة.

وقال هناك آليات سنتخذها من أجل توفير النقل الجامعي وأردف يقول ندرس كل الإمكانيات كي تعود الجامعة لمهامها الأساسية المتمثلة في التعليم والبحث العلمي.