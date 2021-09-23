وزير التعليم العالي: إقبال ضعيف للطلبة على عملية التلقيح

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على مستوى قطاعه عرفت إقبالا جيدا من قبل الأساتذة والعمال، وشهدت إقبال ضعيف من قبل الطلبة.

وقال الوزير خلال إجتماعه مع وزيري الصحة والتربية والتعليم، أن الإقبال الضعيف للطلبة الجامعيين على التلقيح بالمراكز التابعة للجامعات، راجع لنقص حملات التحسيس على ضرورة التلقيح، وربما راجع لإقبال الطلبة والأساتذة على أخذ اللقاح بمراكز التلقيح التابعة لوزارة الصحة.

وكشف بن زيان، أنه سيتم وضع ومضات إشهارية بالجامعات لحث الطلبة على ضرورة التلقيح. ودعاء جميع الشركاء الإجتماعيين للمساهمة في عملية تحسيس الأسرة الجامعية على أهمية التلقيح.

وأشار الوزير ، أن قطاع التعليم العالي شرع في عملية تلقيح أفراد الأسرة الجامعية منذ 15 جويلية 2021 ولا تزال مستمرة لغاية اليوم.مضيفا أنه تم إستحداث 978مركز تلقيح بالمؤسسات الجامعية خلال فترة التسجيلات الطلبة، مع إستكمال العملية للطلبة الآخرين.

وتابع القول، أنه تم تنصيب خلية مركزية لمتابعة عملية التلقيح عبر جميع المؤسسات الجامعية، تضم أطباء وإطارات.كما أسديت تعليمات وتوجيهات لمديري الجامعات التي لم تنطلق بها عمليات التلقيح، للتنسيق مع مديري الصحة للشروع في العملية.

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