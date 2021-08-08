وزير التعليم العالي: إنخفاض معدلات القبول بالطب وارتفاعها بالمدارس العليا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إن معدلات القبول فيما يخص حاملي شهادة البكالوريا قد انخفضت في العلوم الطبية وارتفعت بالمدارس العليا.

وأشار الوزير، في ندوة صحفية له مساء اليوم الأحد، إن 54 ألف مترشح لم يحصل على أي رغبة.

مضيفا إنه وبفضل جهود رؤساء الجامعات، تم الرفع من حصة المقاعد البيداغوجية وتم تقليص العدد إلى 5 آلاف مترشح، لم يحصل على أي رغبة، مؤكدا على إنه سيتم التكفل بهم خلال المرحلة الثانية.

وجاء ذلك، بسبب ارتفاع نسبة النجاح في شهادة البكالوريا لهذه السنة، والتي بلغت 346 ألف ناجح، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الناحجين المتفوقين.

حيث ارتفعت نسبة النجاح بدرجة ممتاز وجيد جدا إلى 57 بالمائة.

وأورد الوزير، إن هذه النتائج، شكلت نوعا من الصعوبة في التوجيه في فروع التكوين، حيث كانت توقعات القطاع تدور في 300 ألف ناجح.

وأضاف بن زيان، إن محدودية المقاعد المتوفرة على مستوى المؤسسات الجامعية اجبر القطاع على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية في المدارسة العليا والطب بنسبة 31 بالمائة.