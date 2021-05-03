وزير التعليم العالي: إنشاء وكالة وطنية لجودة التكوين

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن التحديات العالمية ومختلف الأخطار توجب علينا وضع شراكة وعصرنة التكوين الجامعي.

وأضاف الوزير، أن السياسات التربوية الصناعية ركزت على المردودية الإقتصادية، ودور المؤسسات الجامعية على اقتصاد المعرفة.

وكشف الوزير، أن مسألة الأمن الصحي ضمن أولويات القطاع ويسعى القطاع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الاقتصادي.

وأوضح أن المبادرة إلى تعزيز التكوين وتنمية المهارات والابحاث في الصناعات الصيدلانية.

كما أن الإستراتيجية التي تبناها القطاع تتمحور حول تحسين جودة التكوين وانفتاح الجامعة على المحيط الوطني والدولي.

وأعلن بن زيان عن إنشاء وكالة وطنية لجودة التكوين، وتخصيص ميزانية معتبرة لكل خطة عمل.

وقال الوزير، أن شركة فايزر من الشركات العالمية، وتنظم إلى السلطات الجزائرية بإطلاق برنامج بامتياز وتكون ذات صلة بالعلوم الصيدلانية.

كما يمكن للشركة أن تكون فرصة لتكوين الطلبة والتدريب خاصة في مجابهة كوفيد 19.