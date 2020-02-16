وزير التعليم العالي: إنشاء 7 أقطاب امتياز جامعي قريبا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور عن إنشاء 7 أقطاب امتياز جامعي قريبا.

وأكد أن ميثاق أخلاقيات المهنة سيدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء هذا على هامش لقاء الحكومة بالولاة المنعقد بقصر الأمم وستكون هذه المدارس مخصصة لأصحاب الكفاءات العلمية العالية.

وسيتم اختيار الطلبة المؤهلين من خلال اجتياز مسابقات وطنية.

وأضاف الوزير أن الجزائر بحاجة إلى 20 ألف متخرج من الجامعة سنويا.

وكشف أن أولى التخصصات في هذه المدارس العليا ستخص الحقوق العلوم الإقتصادية والتكنولوجية ، الرياضيات والذكاء الاصطناعي.

مشيرا إلى أن هذه التخصصات هي مستقبل البلاد.