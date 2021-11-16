وزير التعليم العالي: ارتفاع عدد الناجحين الجدد في البكالوريا فاق توقعات القطاع

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا والذي فاق توقعات القطاع.

وجاء تصريح الوزير أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال إن عدد الناجحين الجدد في البكالوريا بلغ 345872 ناجحا، من بينهم 333747 طالبا مسجلا بالمؤسسات الجامهية.

كما تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة الحاصلين علة تقديرممتاز بنسبة 82 بالمئة، وبتقدير جيد جدا بنسبة 63 بالمئة. وبتقدير جيد بنسبة 57 بالمئة، مقارنة مع دورة بكالوريا 2020.

كما تم تسجيل ارتفاع عدد الطلبة المسجلين في مختلف أطوار التعليم والتكوين ليصل إلى 1696000 طالبا مسجلا. بما في ذلك طلبة التدرج وما بعد التدرج والتكوين المتواصل.

كما تم اتخاذ جملة من الاجراءات لرفع التحديات التي عرفها هذا الدخول الجامعي.

ومن بين هذه الاجراءات اعتماد الرقمنة في كل مراحل تسجيل وتوجيه الطلبة نحو مؤسسات التعليم العالي عبر الخط.

بالإضافة إلى اعتماد بروتوكول صحي وبيداغوجي خاص بتنظيم النشاطات البيداغوجية، وفق نمط التعليم المختلط . الذي يزاوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.

وذلك من خلال تخصيص التعليم الحضوري للمواد التعليمية الأساسية التي تمثل ثلثي الحجم الساعي الدراسي. والتعليم عن بعد للمواد الاستشرافية في كل التخصصات التي تمثل ثلث الحجم الساعي الدراسي.

كما تم تفويج الطلبة إلى دفعات، تفاديا لكثافة التعدادات في الحرم الجامعي. واستحداث خلية مركزية وخلايا محلية أوكلت لها مهمة متابعة سير الموسم الجامعي الحالي.

ويسعى القطاع بخصوص التعليم والتكوين وضمان الجودة الى مواصلة مراجعة خريطة التكوين. وتحيين البرامج التعليمية في كل الأطوار.

بالإضافة إلى ذلك، تحسين نوعية التكوين في الدكتوراه عن طريق الانتقاء والتكوين النوعي للطلبة في الطور الثالث. وربط مواضيع الدكتوراه ببرامج البحث المتمثلة في البرامج الوطنية للبحث العلمي التطويري. وبرامج البحث التكويني الجامعي وبرامج التعاون الدولي.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp