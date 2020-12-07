وزير التعليم العالي: اقترحنا نقل الطلبة عبر السكك الحديدية

وحول الهياكل الجامعية الجديدة، كشف بن زيان، أنه قد تم برمجة 41 ألف مقعد بيداغوجي جديد، تم استلام 31 ألف مقعد منها.

كما تم برمجة 28 ألف سرير جديد، استلم منها 15 ألف سرير، بخصوص الخدمات الجامعية.

وفي سياق آخر، أكد الوزير أنه يتم حاليا إعادة النظر في محتوى التكوين ليتعامل مع متطلبات سوق العمل.

مشيرا إلى إنه قد تم إعطاء الأولوية للتكنولوجيا بخصوص التكوينات الجديدة بالجامعة، بتكوين المهندسين.