وزير التعليم العالي.. الباحثون يواجهون صعوبات كبيرة وسنعمل على حلّها

الوطني
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وزير التعليم العالي.. الباحثون يواجهون صعوبات كبيرة وسنعمل على حلّها وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان
بقلم أسماء.ع

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم السبت، إن الباحثين يواجهون نقائص وعراقيل في متابعة نشاطاتهم.

وأوضح وزير التعليم العالي، بالندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 2021، أن معالجة النقائص تمكن في التقييم المستمر.

وأضاف عبد الباقي بن زيان، أن التقييم المستمر يتم من خلال الحوار والتشاور مع كل المشاركين الفاعلين.

وأشار الوزير، إلى أن اللقاءات التي  نظمت في نوفمبر المنصرم، سمحت بتسجيل عراقيل صعبت مهمة الباحثين.

وأكد بن زيان، أنه سيتم البحث  في معالجة هذه العراقيل في القريب العاجل، بوضع لجنة قطاعية.


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