وزير التعليم العالي: الجامعة ستكون قيمة مضافة في التنمية الوطنية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن الجامعة الجزائرية ستكون قيمة مضافة في التنمية الوطنية وجامعة مواطنة.

وبعد ان اعتبر أن هذا الجناح هو ” فضاء خصب للإبتكار. أن إنشاء المؤسسات الناشئة سيعطي وثبة جديدة لدور الجامعة في خلق الثروة ومناصب الشغل الجديدة.

كما أشار إلى أن قطاعه سيكون له مستقبل زاهر بعد إنشاء عدد معتبر من المؤسسات الناشئة التي تهدف الى تحويل المنتوج المعرفي إلى ثروة قابلة للتسويق.

وبذات المؤسسة الجامعة العريقة تفقد الوزيران المنصة التقنية للتحليل الفيزيائي والكيمائي. وتنقلا بعد ذلك الى المدرسة العليا للإعلام الألي بواد السمار. حيث عاينا عدد من المشاريع المبتكرة من طلبة المدرسة.