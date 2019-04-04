وزير التعليم العالي الجديد يتبرّأ من صفحة “فايس بوك” انتحلت صفته

أعلم الطيب بوزيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأساتذة والطلبة والمواطنين أنّه قد تّم إنشاء صفحة “فايس بوك”،تحمل إسمه وصورته ولا علاقة له بها.

وجاء ذلك في بيان لوزارة التعليم العالي، :”تعلم فيه كافة الأساتذة والطلبة والمواطنين، بأنه قد تم إنشاء صفحة فايسبوك تحمل اسم الوزير الجديد وصورته

لا علاقة له بها وإنما هي انتحال صفة وكل ما جاء فيها لا يمت إليه بصلة، وعليه فإنه يتبرأ من كل ما ينشر فيها.

كما أعلمت، أن الصفحة الرسمية للفايسبوك لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الموقع الرسمي المعبر عن كل ما ينشر باسم الوزارة

أو باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على الرابط التالي :

https://www.facebook.com/mesrs.dz