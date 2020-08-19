وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات ستكون حضوريا ولم يتم إلغاؤها

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إشاعة إلغاء نمط التعليم الحضوري.

وأوضح الوزير، اليوم الأربعاء، أنه لم يتمّ إلغاء استئناف الدراسة حضوريا.

وأشار بن زيان أنه حسبما جاء في البروتكول الخاص بتسيير اختتام السنة الجامعية، فإنّ تقديم الدروس حضوريّا يتكيّف مع مستجدّات الوضعية الصحيّة في البلاد، واستئناف النشاطات البيداغوجية بصفة تدريجية بدءا من 23 أوت 2020 وفق نمط التعليم عن بعد، وفق المذكّرة التي أصدرها القطاع بخصوص استئناف النشاطات البيداغوجية تحت رقم 866 المؤرّخة في 16 أوت 2020، إنّ استئناف الدراسة يبدأ من يوم 23 أوت 2020 في نمط التعليم عن بعد.

وأكد الوزير أن استئناف مناقشات مذكّرات الماستر وأطروحات الدكتوراه وأعمال التأهيل الجامعي، سيكون 1 سبتمبر 2020، واستئناف الامتحانات بصفة حضورية وفق السلطة التقديرية لمدير المؤسّسة، بالنسبة للتخصصات التي تقدّمت بها الدروس على أن لا يتعدّى، في مرحلة أولى،30 طالبا في كلّ تخصّص، على أن يتمّ استئنافها حضوريا لاحقا بكلّ مؤسسات التعليم العالي وبصفة تدريجية، حسب ما تسمح به الظروف الصحيّة ووفق تقديرات مديري مؤسسات التعليم العالي، وتطوّر الوضعيّة الصحيّة بكلّ مدينة جامعيّة.