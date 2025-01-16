وزير التعليم العالي: الرقمنة بدأت تؤتي ثمارها

أكد وزير التعليم و العالي و البحث العلمي كمال بداري،اليوم الخميس بوهران. أن عملية الرقمنة في قطاع التعليم العالي بدأت تعطي ثمارها من حيث الفعالية. والسرعة وتبسيط الإجراءات.

وأشار الوزي، خلال تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية لبعض منشآت جامعة وهران 1 “أحمد بن بلة”، منها المكتبة المركزية. التي أصبحت أول مكتبة رقمية 100 بالمائة، أن “رقمنة المؤسسات الجامعية صارت واقعا و بدأت تعطي ثمارها و يتحقق مبدؤها العام المتعلق بالتبسيط و الفعالية”.

وأبرز أن هذه المكتبة أصبح بالإمكان الولوج واستغلال مختلف الوثائق و الكتب التي تضمها بصفة رقمية بفضل شريحة مثبتة في الوثيقة أو الكتاب تمكن الطلبة والمتصفحين للكتب من البحث والاستعارة بطريقة سريعة وبسيطة ومقننة.

وستعمم هذه التجربة النموذجية قبل 30 مارس المقبل على مختلف المكتبات الجامعية الوطنية، يضيف الوزير بداري.