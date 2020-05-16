وزير التعليم العالي : العودة إلى الجامعات في الأسبوع الثالث من  شهر أوت

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور أن العودة إلى الجامعات ومواصلة الدروس التطبيقية والمحاضرات بصفة عادية سيكون خلال الأسبوع الثالث من شهر أوت القادم .

وأضاف الوزير في الرسالة التي وجهها لرؤساء الندوات الجهوية ومديري المؤسسات الجامعية أنه “نظرا لتأجيل الدخول الجامعي 2020-2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2020 بالنسبة لطلبة السنة الثانية فما فوق والى منتصف شهر نوفمبر 2020 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد ،فان رؤساء المؤسسات الجامعية بالتنسيق مع الفرق البيداغوجية والمجالس العلمية مدعوون للسهر على مواصلة النشاطات البيداغوجية عبر الخط التي شرع فيها وتعزيزها أكثر في انتظار العودة إلى نمط التعليم الحضوري بمجرد تحسن الوضعية الصحية”.

وأضاف الوزير انه “كل الحالات فان عودة النشاطات البيداغوجية حضوريا في الأسبوع الثالث من شهر أوت 2020 على أقصى تقدير كما يجب أن يتم انجاز البرامج البيداغوجية وضمان الاختبارات التقييمية المعتادة وإتمام لجان مداولات نهاية السنة”.

وقال الوزير في رسالته ” أن الوضعية الصحية التي تأمر بها البلاد فرضت التعليق المؤقت للنشاطات البيداغوجية حضوريا في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ،واثر ذلك تم اللجوء لمواصلة التعليم عن بعد وذلك عبر منصات بيداغوجية مخصصة بالإضافة إلى رسائل رقمية للاتصال”.

وأضاف “لقد ساهم تجند الأساتذة في دعم هذا الاختبار والانخراط التدريجي للطلبة في هذا النمط التعليمي في استمرارية النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التعليم والتكوين العاليين وعليه يجب تدعيم هذا الجهد بغرض اختتام السنة الجامعية 2019-2020 في ظروف مقبولة في كنف الاحترام المعايير البيداغوجية ومراعاة الوضعية الصحية الاستثنائية التي نعيشها ،في هذا الصدد فان الفرق البيداغوجية والمجالس العلمية دورا محوريا في التنسيق والمتابعة البيداغوجية وكذا المصادقة على محتوى التعليم “