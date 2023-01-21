وزير التعليم العالي الليبي يحل بالجزائر رفقة وفد هام

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، عمران القيب، بمطار هواري بومدين الدولي.

ويوقم الوزير الليبي، مصحوبا بوفد وزاري هام، بزيارة عمل إلى الجزائر، ستمتد من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء 24 جانفي 2023.

وتأتي هذه الزيارة تكريسا لأواصر الأخوة والعلاقة التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين معا.

كما تشكل هذه الزيارة فرصة لتعزيز وتكثيف وتوسيع التعاون والتبادل، في مجالات التعليم والتكوين والبحث في مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا.

وسيتم خلال هذه المناسبة، زيارة جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة. وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، ومركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

كما سيتم خلال هذا اللقاء، التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الجزائري الليبي.

وسيزور الوفد الليبي، بعض المعالم التاريخية والدينية، مثل المتحف الوطني للمجاهد، والجامع الكبير بالجزائر العاصمة.