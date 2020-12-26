وزير التعليم العالي: تعميم التعليم عن بعد ليس سهلا ولا بد من تكوين الأساتذة

أكد وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، أن تعميم التعليم عن بعد صعب، حيث لم تستطع حتى الدول المتطورة تعميمه بنسبة 100 بالمائة.

وأوضح الوزير، خلال الندوة الوطنية للجامعات، اليوم السبت، إن تعميم التعليم عن بعد ليس بالأمر السهل، لأنه شيئ جديد.

وركز بن زيان في ذات الخصوص، على ضرورة تكوين الأساتذة، بالتعاون مع جامعة التكوين المتواصل والتي تملك خبرة في التعليم عن بعد.

وأشار الوزير، إلى وجود مشكل في التواصل بين الأساتذة والطلبة في التعليم عن بعد، لذلك يتم العمل على تكوين الأساتذة.

أما بخصوص مشكل تدفق الأنترنت، فقد طمأن الوزير أنه سيتم توسيع شبكة الأنترنت ورفع التدفق بالنسبة للمؤسسات الجامعية.

وتم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات بين وزارة التعليم العالي ووزارة البريد، لتوسيع الشبكة ورفع التدفق.

وبخصوص نظام الـ”lmd”، أكد الوزير إن الجزائر طبقته بالإعتماد على خصوصية البلاد.

مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في التخصصات، لملائمتها مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

كما تحدث الوزير، على ضرورة التبليغ بكل المشاكل في قطاعه للنظر فيها.

مشددا على إن البروتوكول الصحي هو قضية الجميع، من أساتذة وطلبة وإداريين وعمال بالجامعة.