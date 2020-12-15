وزير التعليم العالي: تمكنا من ضمان دخول جامعي مقبول

أكد وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الثلاثاء، إن القطاع تمكن بفضل الجهود المبذولة، من ضمان دخول جامعي مقبول على وجه العموم.

وعبر الوزير، في كلمة له بمناسبة إشرافه على الدخول الجامعي الجديد، من ولاية المسيلة، عن إمتنانه العميق للأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع.

كما ثمن الوزير، مجهود الوزير الأول، والدعم الذي يقدمه للقطاع، سواء تعلق الأمر بالدعم المالي، ومشاريع النصوص التنظيمية للقطاع.

وكشف بن زيان، إن القطاع تميز في هذا الدخول الجديد، بإستقبال 280 ألف طالب جديد، واستلام 31 ألف مقعد بيداغوجي، و15 ألف سرير.

كما تعزز الدخول الجامعي، بإنشاء أقطاب امتياز ذات أولوية، بفتح ثلاث مدارس عليا.

وأشار الوزير، إلى اعتماد آلية جديدة في اتخاذ القرارات بمشاركة مختلف الشركاء في القطاع.

وكشف بن زيان، أنه قد تم تسجيل 800 درسا لفائدة طلبة السنة الأولى، وتعزيز التعليم عن بعد.

وكذا وضع استراتيجيه جديدة للوقوف على الصعوبات التي تعيق العمل، وفتح ورشات كبرى والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

بالإضافة إلى تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة، والتوأمة مع الجامعات الأجنبية للإستفادة من الخبرات والتجارب.

وتشجيع البحث التطويري بناء على توقيع اتفاقيات بين الجامعات والمؤسسات، ومنها قطاع الصناعة والمناجم والصيد البحري والمجلس الوطني الاقتصادي وبريد الجزائر.

وتابع الوزير في كلمته، أنه قد تم تسوية وضعية العمال والأساتذة الذين تم ترقيتهم ووضع منصة رقمية لوضع تظلمات كل الأسرة الجامعية.

بالإضافة إلى توسيع صلاحيات مدير المؤسسة الجامعية في مجال الحوكمة.

وأكد الوزير، إن القطاع يعزم على ربط تحديات المرحلة وتمكين المؤسسات من أداء مهامها ومزاوجتها بين النمط الحضوري وعن بعد.