قناة النهار “وزير التعليم العالي حول توظيف توظيف خريجي الدكتوراه..”قضية أشهر بقلم قناة النهار نشر في 24 أكتوبر 2022 - 14:02 شارك غرِّد أرسل 407 0 “وزير التعليم العالي حول توظيف خريجي الدكتوراه..”قضية أشهر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RLSTd اقرأ أيضا طالع هابط: مافيا العقار بميلة تريد الإستيلاء على مقبرة بتواطؤ من الوالي السابق قناة النهار 13 أكتوبر الدبلوماسية الجزائرية تحيي يومها الوطني.. ستون عاما من المسار الدبلوماسي المشرف قناة النهار 08 أكتوبر الألبسة المصنعة محليا .. أسعار منخفضة،تصاميم بسيطة وأقمشة تحاول اللحاق بركب الجودة قناة النهار 11 أكتوبر وزير التعليم العالي يشرف على إفتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات قناة النهار 24 أكتوبر بلعريبي: ملعب براقي يحتوي على آخر التكنولوجيات لتسيير المنشآت قناة النهار 24 أكتوبر طالع هابط: النوي يحيي والي ولاية تيارت على مجهوداته ويطالب الشعب بالوقوف معه قناة النهار 23 أكتوبر طالع هابط: نثمن جهود الدرك الوطني بعد القبض على سائقي حافلات نقل المسافرين المتهورين قناة النهار 11 أكتوبر وزير التعليم العالي : نملك كل الإمكانيات لتحسين ترتيب جامعاتنا دوليا قناة النهار 24 أكتوبر الوزير الأول يستقبل رئيسة الوزراء الفرنسية مرفوقة بوفد وزاري هام قناة النهار 09 أكتوبر التجول بحفظة القرآن الكريم ..طريقة تقليدية لتحفيز الطلبة على حفظ كتاب الله بورقلة قناة النهار 08 أكتوبر