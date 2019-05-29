وزير التعليم العالي: “سنعمل على تحسين البرنامج الخاص بتكوين الأساتذة الجدد”

وعد وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، بتحسين البرنامج الخاص بتكوين الاساتذة الجدد.

يأتي هذا في رده على سؤال أستاذ جامعي مساعد، حول التكوين الخاص بالأساتذة الجدد.

وأشار الأستاذ المساعد في سؤاله، أن التكوين الخاص بالأساتذة الجدد، مرهق، حيث أنه يعتمد على اللغة الفرنسية لا غير، وفيه إجحاف للذين لا يتقنوها.

كما يعتمد البرنامج، على إرسال برامج معلوماتية، عبر منصة جامعة منتوري، وعليه يجب على الأستاذ تحميله وقراءة التعليمات المرفقة.

بالإضافة إلى مشاهدة فيديوهات تشرح طرقة استعماله، حيث أن مثل هذه التطبيقات تحتاج إلى تقنيين مرافقين للمتعلم حتى يستفيد.

وردا على سؤال هذا الأخير، وعد الوزير بتصحيح مسار هذا البرنامج، وتحسينه.