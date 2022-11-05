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وزير التعليم العالي : سنوجه مواضيع التخرج نحو هذه المحاور

بقلم قناة النهار
وزير التعليم العالي : سنوجه مواضيع التخرج نحو هذه المحاور
وزير التعليم العالي
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وزير التعليم العالي : سنوجه مواضيع التخرج نحو هذه المحاور

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