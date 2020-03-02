وزير التعليم العالي: سيتم استبدال نظام LMD في التدريس الجامعي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، اليوم الاثنين، أنه سيتم استبدال نظام “ال أم دي” في هيكلة التعليم العالي.

يأتي هذا في رد شيتور، على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية، خُصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي حول التعليم العالي والتطوير التكنولوجي.

وقال وزير التعليم العالي “سيتم استبدال نظام “ال أم دي”، لكن عليكم منحنا مهلة فقط”.

وشدد شيتور على ضرورة فصل إدارة الجامعة عن البيداغوجيا، وإبعاد الطالب عن السياسة.

وأضاف وزير التعليم العالي في السياق “يجب إبعاد الطالب عن السياسة، بعد أن أصبح اليوم يغلق أبواب الجامعة لأسباب سياسية”.