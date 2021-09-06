وزير التعليم العالي: عملية التلقيح ستكون إجبارية للأسرة الجامعية

قال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال لقاء جمعه بالتنظيمات النقابية، والجمعيات الطلابية، اليوم الإثنين، أن الوزارة وضعت بروتوكولا صحيا خلال الجائحة، وأنه تم إسداء تعليمات صارمة للمدراء لتطبيقه.

ودعا، الوزير، إلى ضمان نشاط ديناميكي للمقرر التعليمي، المزمع انطلاقه في 3 أكتوبر القادم، وأشار إلى أنه يقع على عتق مدراء المؤسسات الجامعية إلى الإستئناس بالتنظيمات الطلابية، من أجل توسيع الإستشارة مع الشركاء.

وذكر، الوزير، بما جاء في إجتماع مجلس الوزراء، بشأن ضرورة التلقيح لأفراد الأسرة الجامعية، مبرزا أن وزارة الصحة قد وافقت على طلبية وزارة التعليم العالي في هذا الأمر.

وأفاد، بأن عملية التلقيح إنطلقت خلال التسجيلات الأولية، والعملية ستتبع بدفعات أخرى بعد الدخول الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة قضت الصائفة الفارطة في التحضير للدخول الاجتماعي.

وأسدى، الوزير عبد الباقي بن زيان،تعليمة تفيد بإعداد بروتوكول صحي، بالإضافة إلى إقرار خلية متابعة سيرورة الموسم الجامعي المقبل.

وذكر، بأنه تم إطلاق عملية تجهيز إقامة جامعية ب 1500 سرير بولاية تيزي وزو، وكذا تسخير 30 سيارة إسعاف تابعة للوزارة، وبشأن حسن التواصل مع الأسرة الجامعية، دعا عبد الباقي بن زيان إلى التواصل مباشرة مع الجهات المختصة دون انتظار اللقاءات الدورية.

وتابع الوزير بالقول، بأن دائرته الوزارية بتطوير مناهج البحث مع الشركاء، والتوجه نحو رقمنة وعصرنة الجامعة بجميع هياكلها.

وفيما يتعلق بالنقائص، قال الوزير بأن ذلك سيكون من خلال التقييم المستمر، والمتابعة بالدائمة لكل العينات، داعيا إلى تكاتف جميع الأطراف إلى غنجاح هذا الموسم.